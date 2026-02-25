Samsung stellt neue S26- und Buds-4-Serien vor.

HQ

Samsung hat eine neue S26-Reihe vorgestellt, die adaptive KI-Erfahrung und leistungsstarke Hardware verspricht. Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra sind die Namen, wobei letzteres ein Privatsphäre-Display, einen individuellen Chipsatz und eine bessere Wärmeleistung in einem schlankeren Design als zuvor besitzt. Das bedeutet das Snapdragon 8 Elite Gen 5 mit massiven Leistungssteigerungen gegenüber der S25-Version sowie einer neu gestalteten Dampfkammer.

Es verfügt außerdem über ein neues Schnellladesystem, das 75 % Ladung in 30 Minuten verspricht. Und das KI-System in der Serie wurde laut Samsung stark verbessert, sei es das Now Brief-Feature und das Now Nudge sowie Bixy, Gemini und Perplexity.

Der Ultra verfügt außerdem über ein neues Kamerasystem mit Verbesserungen bei nächtlichen Fotos und Videos sowie verbesserten Stabilitätsfunktionen und Unterstützung des APV-Codecs, der normalerweise nur in professioneller Ausrüstung zu sehen ist. Die Objektive scheinen vom gleichen Typ wie bei den S25-Modellen zu sein.

Die mehr oder weniger offiziellen Preise, die wir bisher gesehen haben, deuten darauf hin, dass es Preiserhöhungen geben wird, insbesondere bei der S26 Ultra 16GB/1TB-Version.

Die Buds 4-Serie wurde mit 24-Bit-Audio aufgerüstet, wobei die Pro-Version einen größeren Woofer, verbessertes ANC, EQ und ein Design hat, das auf den Daten von mehr als einer Million verschiedenen Nutzergehören basiert, sowie über 10.000 Simulationen. Die Farben sind Weiß und Schwarz, mit einer pinkgoldenen Version für die Pro-Version.

Der Buds 4 wird für 179 Euro erhältlich sein, während die Pro-Version 249 Euro kostet.

