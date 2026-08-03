Samara Weaving als Emma Frost im MCU-Reboot X-Men

Bereit oder nicht, da kommt sie! Marvels diamantenhäutiger Telepath hat ein neues Gesicht, denn das MCU hat eine Schauspielerin gefunden, die Emma Frost im kommenden Film X-Men unter der Regie von Jake Schreier spielt. Samara Weaving, berühmt für ihre Rollen in Ready or Not, Carolina Caroline und Borderline, wurde als MCU-Version von Emma Frost besetzt.

Die Besetzung wurde von Deadline bestätigt, die berichteten, dass die Suche nach Frost die gründlichste der Jagden auf das neue X-Men im MCU war. Am Ende des Tages war Weavings Vorsprechen offenbar zu gut, um sie zu schlagen, und sie galt als die passende Emma Frost für das bevorstehende Reboot.

Marvels Suche nach dem neuen X-Men wird voraussichtlich den ganzen Sommer dauern, da sie im Mittelpunkt stehen werden, sobald die aktuelle Doom-Saga abgeschlossen ist. Marvel hat die Besetzung von Weaving noch nicht offiziell bestätigt, aber wir vermuten, dass wir etwas Substanzielleres hören werden, wenn mehr Schauspieler in ihren jeweiligen Rollen als Teil des neuesten MCU-Teams besetzt wurden.