Sam Rockwell und John Malkovich sind die Hauptrollen im nächsten Film von In Bruges und Banshees of Inisherin Regisseur

Obwohl er nicht so bekannt ist wie einige der großen Hollywood-Giganten, hat Drehbuchautor und Regisseur Martin McDonagh eine Generationenreihe von Filmen angeboten. Sein erstes abendfüllendes Regiewerk war das zeitlose In Bruge, und in den folgenden Jahren hat er der Welt Seven Psychopaths, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, und zuletzt The Banshees of Inisherin beschert. Bald ist es Zeit für sein nächstes Projekt.

Im November erscheint Wild Horse Nine, eine Komödie-Dramaserie mit Sam Rockwell und John Malkovich in den Hauptrollen und unterstützt von Steve Buscemi, Parker Posey und Tom Waits.

Während Sie unten die offizielle Zusammenfassung des Films lesen können, sollten Sie wissen, dass dieser Film denselben brillant witzigen Charakter wie McDonaghs frühere Filme zu haben scheint – daher scheint es natürlich so, als würden wir etwas Besonderes erwarten.

"Kurz vor dem chilenischen Putsch 1973 werden die CIA-Agenten Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell) von ihrem Bürochef MJ (Steve Buscemi) von Santiago auf die Osterinsel geschickt. Zwischen den ikonischen Statuen der Insel und während die langjährigen Partner mit ihrer dunklen Vergangenheit und aktuellen Verschwörungen ringen, droht Chris' neu entdeckte Bindung zu zwei rebellischen Schülern (Mariana di Girolamo und Ailín Salas) die Reise in dieses abgelegene Paradies alle aus dem Ruder zu werfen."

Der erste Trailer zu Wild Horse Nine wurde ebenfalls veröffentlicht, den Sie unten sehen können, und das genaue Premierendatum ist noch etwas entfernt und für den 6. November geplant.