Sam & Max: Beyond Time and Space wird zu Weihnachten neu aufgelegt

Im vergangenen Dezember hat Entwickler Skunkape Games eine überarbeitete Version von Sam & Max Save the World veröffentlicht und das scheint jetzt so eine kleine Tradition zu werden. Das Team verriet uns vor ein paar Tagen, dass am 8. Dezember dieses Jahres Sam & Max: Season 2 - Beyond Time and Space - Remastered erscheint. Diese Version bietet die gleichen Vor- und Nachteile, die Fans beim letzten Remaster bemerkt haben.

Grafik und Sound wurden an moderne Ansprüche angepasst, die Menüs sind überarbeitet worden und es gibt ein schickes, filmisches Intro, das euch in die richtige Detektivstimmung bringt. Der Schauspieler Ogie Banks wird Bosco diesmal leider nicht vertonen, aber dafür darf man wohl zu früheren Kapiteln zurückkehren. Wer das Original bereits besitzt, muss das Remaster dennoch zum vollen Preis kaufen, so Skunkape Games. Einen Rabatt gibt es wohl nur, wenn ihr bereits Sam & Max Save the World Remastered besitzt.