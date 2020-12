You're watching Werben

Ihr könnt das komplette Abenteuer spielen und müsst nicht auf die zeitverzögerte Veröffentlichung einer Folgeepisode warten.

2006 erschien ein Spiel, das so beliebt war, das ihm eine ganze Generation ähnlicher Spielen folgte - vom gleichen Entwicklerstudio noch dazu. Telltale Games, mittlerweile leider geschlossen, erzählte mit Sam & Max Save the World eine interaktive Geschichte über den Privatdetektiv Sam (einen Hund), der mit seinem hyperaktiven Hasenkumpel Max Abenteuer erlebt. Das Spiel war extrem gut geschrieben, hatte viele Gags und es erhielt schon kurze Zeit später einen Nachfolger.

Skunkape Games haben das legendäre Abenteuer - mit dem Segen des ursprünglichen Entwicklers Sam Purcell - als Remaster, das modernen Standards entsprechen soll, zurückgebracht. Da die Frage immer wieder aufkommt, lasst uns direkt klären, was das Wörtchen „Remaster" im Titel konkret bedeutet. Der Programmiercode des originalen Spiels bildet die Grundlage für dieses Produkt, nur wurde er jetzt eben auf modernen Plattformen spielbar gemacht.

Die Grafik ist moderner, es gibt Breitbildunterstützung, ihr könnt mit einem Controller spielen und es lassen sich weitere, kleinere Anpassungen finden. Wir bekommen in diesem Paket alle sechs Episoden des Originals zum Preis von 20 Euro. Im Grunde ist es also das gleiche Spiel wie vor 14 Jahren, nur mit grafischen Verbesserungen und einigen zusätzlichen Extras. Das mag nostalgischen Fans gefallen, für neue Spieler könnte das Remaster allerdings ein wenig veraltet wirken.

Die Steuerung ist gelungen und es sieht gut aus, wenn man bedenkt, wie alt das Ursprungsmaterial ist.

Denn während die Grafik noch in Ordnung geht, sind das Gameplay und der Humor ein bisschen in die Jahre gekommen. Sam & Max Save the World Remastered lebt so sehr von seinen Witzen, dass man schon in der richtigen Stimmung sein muss, um über die vielen Gags lachen zu können. Dass nicht alle Späße klappen, ist aber ein Problem, mit dem sich viele Remaster herumschlagen müssen. Ironischerweise waren es vor allem die politischen Anspielungen, die mich schmunzeln ließen.

Wer sich mit den späteren Werken von Telltale beschäftigt hat - Spielen wie Batman: Enemy Within, The Wolf Among Us und The Walking Dead, der weiß, dass dieses Studio spannende Geschichten in interessanten, interaktiven Welten erschaffen konnte. In diesem Remaster haben mich die Dialoge hingegen häufig ermüdet, weil sie einfach nicht packend genug sind. Man muss natürlich bedenken, dass wir hier von den ersten vorsichtigen Gehversuchen des Studios sprechen. Andererseits kann Sam & Max Save the World Remastered erzählerisch bei aller Liebe mit moderneren Spielen einfach nicht mehr mithalten.

Trotzdem spielt sich dieses Abenteuer auch nach all den Jahren noch toll. Die Steuerung ist gelungen und es sieht gut aus, wenn man bedenkt, wie alt das Ursprungsmaterial ist. Ihr klickt auf die unterschiedlichen Gegenstände, versucht durch Herumprobieren herauszufinden, wozu diese gebraucht werden, und trefft Entscheidungen in der verzweigten Erzählstruktur. Bei dieser Formel kann eigentlich nicht viel schiefgehen, trotzdem hätten ein paar Dinge noch verbessert werden können.

Sich immer wieder die gleichen Sprüche anhören zu müssen, bis man die Gegenstände richtig kombiniert hat, ist für heutige Verhältnisse ein wenig irritierend. In vielen modernen Spielen mit verzweigter Story führen uns unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten zu einer ähnlichen Lösung, was die Illusion von spielerischer Freiheit erzeugt, doch der Klassiker von damals hatte solche Mechaniken noch nicht. Ihr werdet in diesem Spiel deshalb viel erkunden können, das lediglich als Füllmaterial vorgesehen ist und deshalb keinerlei Relevanz hat.

Die Probleme gehen natürlich auf das Original zurück, aber es ist leider nicht ganz leicht, solche Dinge heutzutage noch zu übersehen. Trotzdem macht es auch 14 Jahre später immer Spaß, mit Sam, Max und den anderen legendären Videospielfiguren zu interagieren. Dazu gesellt sich ein großartiger Soundtrack, der aus einem Noir-Film stammen könnte, und eine wirkliche unterhaltsame Welt voller niedlicher Details.

Insgesamt ist Sam & Max Save the World Remastered also eine solide Neuauflage und wer bisher noch nicht in den Genuss dieses brillanten Spiels gekommen ist, darf sich auf ein lustiges Abenteuer freuen. Eine stark modernisierte Version des Originals solltet ihr jedoch nicht erwarten, es ist nämlich kein komplettes Remake. Der Titel sieht gut aus und spielt sich auch flott, aber die Alterungserscheinungen bei der Handlung und dem Gameplay sind unübersehbar.