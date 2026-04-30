Sag Hallo zu einem neuen Flaggschiff-Grafikrechner

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Texas Instruments gibt es schon lange. Sie haben vielen Studierenden mit Algebra, Vorkalkül und umgedrehtem anatomischem Slang geholfen. Laut Engadget ist das neueste Upgrade für die moderne Welt der TI-84 Evo.

Der TI-84 Evo ermöglicht es dir, "mit einem schnelleren Prozessor, einem neuen ikonbasierten Startbildschirm und einem neu gestalteten Tastenfeld zu rechnen". Aber warum einen eigenen Taschenrechner benutzen, wenn wir alle unsere Handys haben? Der TI-84 Evo bietet ein "ablenkungsfreies" Einzweckgerät, das "für eine außergewöhnlich gute Sache entwickelt ist – Mathematik". Der Fokus konzentriert sich also auf eine Sache, ohne Ablenkungen.

Der Prozessor dieses neuen Modells ist dreimal schneller als sein Vorgänger, bietet 50 % mehr Grafikplatz, eine vereinfachte Tastatur und USB-C-Laden. Eine neue Funktion ermöglicht es Ihnen, entlang eines Diagramms zu zeichnen, um interessante Punkte zu finden.

Der TI-84 Evo ist jetzt für 160 US-Dollar erhältlich und ist in einer modernen Farbpalette erhältlich: Weiß (Standardmodell), Mint, Rosa, Lila, Türkis, Himbeere und Silber.