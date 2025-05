SAG-AFTRA übernimmt Fortnite über die Stimme von KI Darth Vader

HQ

Einer der Hauptgründe, warum sich die SAG-AFTRA vor einigen Jahren zu einem massiven Streik im Film- und Fernsehbereich entschlossen hat, der auch heute noch den Videospielsektor betrifft, war der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz in kreativen Arbeiten. Die Gewerkschaft der ausübenden Künstler wollte einen besseren Schutz, und die Verantwortlichen waren immer skeptisch, diesen anzubieten. Doch am Ende setzten sie sich durch und es wurden Schutzmaßnahmen in Film und Fernsehen installiert. Aber die Spielelandschaft ist immer noch der Wilde Westen.

In letzter Zeit haben wir gesehen, wie KI eingesetzt wurde, um Darth Vader zu Fortnite zu bringen, ein Schachzug, der es den Spielern ermöglicht, mit dem Sith-Lord zu sprechen und dafür mit einer KI-gestützten Stimme zu antworten, die dem berühmten Charakter von James Earl Jones ähnelt. Es versteht sich von selbst, dass die SAG-AFTRA nicht glücklich ist und bereits eine Anklage wegen unlauterer Arbeitspraktiken gegen das unterzeichnende Unternehmen Epic Games Llama Productions wegen des Einsatzes von KI in diesem Fall erhoben hat.

In der Klageschrift heißt es: "In den letzten sechs Monaten hat der Arbeitgeber durch seine Agenten und Vertreter es versäumt und sich geweigert, in gutem Glauben mit der Gewerkschaft zu verhandeln, indem er einseitige Änderungen an den Beschäftigungsbedingungen vornahm, ohne die Gewerkschaft darüber zu informieren oder die Möglichkeit zu Verhandlungen zu haben, indem er KI-generierte Stimmen nutzte, um die Arbeit der Tarifeinheiten im interaktiven Programm zu ersetzen Fortnite."

Die Website der SAG-AFTRA geht noch einen Schritt weiter, um die Unzufriedenheit der Gewerkschaft mit der KI-Implementierung zu erklären, indem sie erklärt, dass "wir unser Recht schützen müssen, Bedingungen für die Verwendung von Stimmen auszuhandeln, die die Arbeit unserer Mitglieder ersetzen, einschließlich derjenigen, die zuvor die Arbeit geleistet haben, Darth Vaders ikonischen Rhythmus und Ton in Videospielen zu treffen."

Die Erklärung endet mit: "Die unterzeichnende Firma von Fortnite, Llama Productions, hat sich dafür entschieden, die Arbeit menschlicher Darsteller durch KI-Technologie zu ersetzen. Leider haben sie dies getan, ohne ihre Absicht mitzuteilen und ohne mit uns über angemessene Bedingungen zu verhandeln."

Es ist unklar, ob daraus etwas Bedeutendes werden wird, aber eines ist sicher: Epic scheint es in letzter Zeit zu genießen, Zeit in Gerichtssälen zu verbringen...