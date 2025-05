Apple blockiert die erneute Einreichung von Fortnite durch Epic Games auf iOS

HQ

Die Saga und der Konflikt zwischen Apple und Epic Games gehen weiter. Nachdem der Hersteller Unreal Engine und Fortnite klargestellt hatte, dass Apple und Google gegen den Digital Markets Act in der Europäischen Union verstoßen hatten, und kurz nachdem ein US-Richter entschieden hatte, dass Apple seinen hohen Provisionsanteil bei Einkäufen über Stores und Plattformen von Drittanbietern nicht mehr durchsetzen muss, schien es, als würde Epic Fortschritte machen und dass Fortnite auf iOS wieder zu einer allgemein zugänglichen Realität werden würde.

Oder vielleicht auch nicht. Epic hat seine Fans in den sozialen Medien darüber informiert, dass seine letzte Einreichung von Fortnite in die USA App Store und die Epic Games Store for iOS in der EU blockiert wurde, was bedeutet, dass Fortnite nun auf iOS-Systemen auf der ganzen Welt nicht mehr verfügbar und offline sein wird, bis die Sperre aufgehoben wird.

Epic erklärt: "Apple hat unsere Einreichung von Fortnite blockiert, so dass wir nicht im US App Store oder im Epic Games Store für iOS in der Europäischen Union veröffentlichen können. Jetzt wird leider Fortnite auf iOS weltweit offline sein, bis Apple es freigibt."

Es ist unklar, wie es weitergehen wird, aber es ist davon auszugehen, dass eine weitere Runde von Gerichtsverfahren bevorsteht.