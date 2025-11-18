Sadie Sink stößt zum Cast von Avengers: Secret Wars

HQ

Es sieht so aus, als würde Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day eine Art Superheldin spielen, da sie auch an der vollen Action von Avengers: Secret Wars teilnimmt, wenn der Film im Dezember 2027 erscheint.

Wie von Deadline bestätigt wurde, wird Sink später im Jahr 2026 am Londoner Set erscheinen, wo Avengers: Doomsday derzeit gedreht wird. Deadline hat ihre Rolle im Film nicht bestätigt, aber wir wissen immer noch nicht, wen sie in Spider-Man: Brand New Day spielt.

Sink wurde am Set von Spider-Man: Brand New Day gesichtet, aber ihre Figur ist noch nicht bestätigt. Theorien besagen, dass sie von Gwen Stacey bis Mayday Parker, der Tochter von Tobey Maguires Spider-Man, spielt. Wer auch immer sie ist, es ist wahrscheinlich, dass sie im Film irgendeine Form von Kräften haben wird, denn sonst wird sie in Secret Wars nicht viel helfen.