Saber Interactive enthüllt Warhammer 40,000: Space Marine 3

In einer schockierenden Ankündigung haben Games Workshop, Focus Entertainment und Saber Interactive Warhammer 40,000: Space Marine 3 enthüllt, das die von Relic Entertainment im Jahr 2011 gestartete Spielserie fortsetzen wird.

Saber Interactive hat die Fackel der Space Marines aufgegriffen und im Jahr 2024 ein Actionspiel abgeliefert, das sich millionenfach verkauft hat und den Spielern weiterhin neue Inhalte liefert. In Bezug auf Space Marine 3 sind wir etwas knapp bei Details, da das Spiel noch Jahre entfernt sein wird, bis zu dem Punkt, an dem es die nächste Konsolengeneration ins Auge fassen könnte. In einer Pressemitteilung haben wir jedoch einige Aussagen über die Resonanz auf Space Marine II und die Hoffnungen auf eine Fortsetzung.

"Wir fühlen uns geehrt durch die unglaubliche Resonanz der Fans nach der Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Space Marine 2. Wir werden das Spiel auch in den kommenden Jahren mit spannenden Inhalten und regelmäßigen Updates unterstützen. Heute freuen wir uns, ankündigen zu können, dass das Abenteuer mit Space Marine 3 fortgesetzt wird. Die Spieler können sich auf eine fesselnde Kampagne, einen Multiplayer-Modus und Innovationen freuen, die die Standards von Third-Person-Actionspielen neu definieren werden. Warhammer 40,000: Space Marine 3 wurde in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop entwickelt und wird das Genre auf ein neues Niveau heben, indem es groß angelegte Schlachten einführt, die noch spektakulärer sind", sagte John Bert, stellvertretender CEO von Focus Entertainment.

"Space Marine 2 hat sich als transformatives Spiel für Saber erwiesen. Es ist der Höhepunkt von allem, was wir in unseren 25 Jahren im Geschäft über die Spieleentwicklung gelernt haben. Wir beginnen jetzt mit der Entwicklung von Space Marine 3, einem Spiel, das enorme Erwartungen unserer schnell wachsenden Fangemeinde mit sich bringt. Während wir das Space Marine 2-Universum in den kommenden Jahren weiter unterstützen und ausbauen werden, werden wir all unsere Erkenntnisse in ein noch größeres und spektakuläreres Spiel für den dritten Teil einfließen lassen. Wir sehen dies als eine Gelegenheit, einen wahren Liebesbrief an das Warhammer 40.000-Universum zu schaffen", sagte Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.

Es scheint, als ob alle Beteiligten zuschlagen wollen, solange das Eisen heiß ist, und uns wissen lassen wollen, dass die Zukunft sehr düster aussieht (auf eine gute Art und Weise), da wir davon ausgehen können, dass Titus' Geschichte irgendwann in der Zukunft weitergehen wird.