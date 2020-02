Saber deutet Fortsetzung von World War Z an

Der kooperative Zombie-Shooter World War Z lässt weiterhin die Kassen von Saber Interactive klingeln und das hat sich für das Studio diese Woche doppelt ausgezahlt (der US-Entwickler wurde kürzlich von der Embracer Group, der Muttergesellschaft von THQ Nordic, akquiriert). Nach der Übernahme haben wir erfahren, dass World War Z inzwischen bei über 3 Millionen Spielern liegt und deshalb ein Ausbau des Franchise geplant sei: "Wir haben ein großes Team, das den Titel weiterhin unterstützt. Es ist ein großartiges Franchise für uns, wir sehen in Zukunft viel Potenzial", erklärte der CEO Matthew Karch gegenüber Investoren (VGC war bei dem Treffen dabei).

"Es würde mich nicht wundern, wenn wir weiter daran arbeiten, da wir unsere Fangemeinde auf keinen Fall aufgeben wollen. Wie Spiele heutzutage gemacht werden [sieht folgendermaßen aus:] Man speist die Fangemeinde ständig weiter, selbst wenn der Inhalt kostenlos ist. So hält man die Community am Leben und wenn man irgendwann zu einer Fortsetzung kommen möchten, muss man [die Spieler] dabei behalten. Wir verstehen also, dass Spiele, die zum Verkauf stehen, [heutzutage zum Typ] Games-als-Dienstleistung gehören. [Auf diese Weise] werden wir die Entwicklung all unserer Spiele, an denen wir in Zukunft arbeiten], begleiten."

Karch diskutierte auch die IP selbst und deutete auf einen langfristigen Deal hin, bei dem das Studio World War Z weiterhin unterstützen werde. Er erklärte, dass das Studio "einige ziemlich gute Schutzmaßnahmen hat, [weshalb sie] das Franchise weiterentwickeln und planen können". Wenn ihr ein Fan des Koop-Zombie-Shooters aus dem letzten Jahr seid, könnt ihr euch also noch auf einige Überraschungen gefasst machen.