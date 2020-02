Saber Interactive und Voxler gehören nun THQ Nordic / Embracer Group

Die Embracer Group ist eine Matrix aus großen Videospiel-Vertrieben, darunter THQ Nordic, Deep Silver/Koch Media und Coffee Stain. Diesen Monat konnte der Konzern weitere große Markenrechte und Studio-Käufe eintüten: Saber Interactive (World War Z, Timeshift) und Voxler, die Entwickler der Let's-Sing-Reihe, gehören seit kurzem zu ihrem Markenverbund.

Saber Interactive ist ein Schwergewicht der Branche, allerdings waren nicht all ihre jüngsten Werke vom Erfolg gekrönt. Das US-Studio war zuletzt als Zulieferer tätig, doch diese Bemühungen wurden im Zuge einer Umstrukturierung abgebrochen. Lars Wingefors, Präsident und Gründer des Unternehmens, bestätigte bereits, dass Saber ihre Unabhängigkeit behalten werden, ebenso wie Coffee Stain damals beim Kauf. 150 Millionen Dollar soll der Deal gekostet haben, doch wenn in den nächsten Jahren bestimmte Bedingungen erfüllt werden, könnten sich die Gesamtkosten auf bis zu 375 Millionen Dollar belaufen.

Der Publisher Koch Media, ebenfalls Teil der Embracer Group, hat diese Woche das Entwicklungsstudio Voxler und sämtliche Lizenzrechte des Studios erworben. Voxler war bislang unabhängiger Spieleentwickler, doch dank des abnehmendem Interesses am Genre der Musikspiele scheinen die Zeiten etwas unruhiger geworden zu sein. Studioleiter Nicolas Delorme Studio sieht der Zukunft optimistisch entgegen: "Die Kombination unserer Erfahrungen wird uns helfen, unseren Fans immer interessantere Spiele anzubieten und die Grenzen des Musikgenres im Videospielbereich zu erweitern." Voxler soll laut der Pressemitteilung in Zukunft "neue Titel" für die Let's-Sing-Reihe erarbeiten.

THQ Nordic hat mehr als 100 Spiele in Planung

Die Embracer Group verfügt dank ihrer Neukäufe mittlerweile über 163 Lizenzen. Laut eigenen Aussagen sind im aktuellen Produktionsplan 108 Spiele vorgesehen, 48 wurden bereits angekündigt. Ganz frisch dazu zählt auch das Gothic Remake, das bestimmt einige von euch interessant finden. Es wird in einem neuen THQ-Nordic-Studio in Barcelona erarbeitet. Rollenspielfans dürften sich auch auf Biomutant freuen, von dem wir zumindest wissen, dass es noch am Leben ist.