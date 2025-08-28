Säbelhäuptling neckt Warhammer 40,000: Space Marine III

HQ

Anfang des Jahres, nur wenige Monate nach dem durchschlagenden Erfolg von Warhammer 40.000: Space Marine II, kündigten Saber Interactive und Focus Entertainment an, dass sie an einer Fortsetzung arbeiten. Warhammer 40,000: Space Marine III ist wahrscheinlich noch Jahre entfernt, aber Saber Chief Creative Officer Tim Willits hat einige "erstaunliche" Ideen für das Spiel angeteasert, die von Games Workshop kommen.

Im Gespräch mit IGN wollte Willits über das Projekt schweigen, gab aber schließlich einen Teaser in Bezug auf Space Marine III ab. "Wir arbeiten mit Games Workshop zusammen, sie sind die besten aller Zeiten", sagte er. "Und es gibt ein so reichhaltiges Universum, aus dem wir Sachen ziehen. Und sie haben uns einige Ideen gegeben, die erstaunlich sind. Sie haben uns ein paar wirklich coole Ideen gegeben. Ihre Gehirne sind genau so... Beeindruckend. So viele super tolle Ideen von Games Workshop."

Zugegebenermaßen gibt es da nicht viel zu tun, aber es ist gut zu wissen, dass es von Anfang an eine enge Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Inhabern des geistigen Eigentums gibt. In Bezug auf Space Marine II und eine mögliche Fortsetzung der Geschichte sagte Willits: "Wir haben einige Pläne, aber wir müssen mit Focus zusammenarbeiten, um die richtige Ankündigung zu bekommen. Aber es ist nichts vom Tisch."

Warhammer 40.000: Space Marine II ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und PC erhältlich.