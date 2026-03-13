Sabalenka ist zuversichtlich, dass Victoria Mboko eines Tages Grand-Slam-Siegerin werden wird

HQ

Das Halbfinale der Indian Wells im Dameneinzel wird entschieden, nachdem Aryna Sabalenka Victoria Mboko mit 7:6(0), 6:4 besiegt hat. Die 19-jährige Kanadierin lieferte sich einen harten Kampf gegen die Weltranglisten, und Sabalenka sagte, dass sie eine zukünftige Grand-Slam-Siegerin werden wird. " Es ist unglaublich zu sehen, wie mutig diese jungen Mädchen heutzutage sind. Sie gehen raus und holen sich ihre Impfungen. Sie sind aggressiv und kämpfen. Es ist unglaublich zu sehen", sagte die Belarussin und strebte nach dem Brisbane International ihren zweiten Titel des Jahres an.

Sabalenka wurde zusammen mit der niedriger eingestuften Spielerin aus den letzten vier, der Tschechin Linda Nosková, die derzeit auf Platz 14 der Welt steht, beginnend um 00:00 Uhr MEZ am Samstag, 23:00 Uhr GMT am Freitag. Auf der anderen Seite des Brackets trifft Elena Rybakina am Samstag um 14:00 Uhr GMT auf Elina Svitolina.

Das Finale ist noch nicht festgelegt, wird aber wahrscheinlich am Sonntagmorgen früh stattfinden, wobei das Herreneinzelfinale am Sonntagabend oder Montagmorgen in europäischer Zeit stattfindet.