Ryu ga Gotoku Studio hat eine Überraschung für das nächste Like a Dragon auf Lager

Like a Dragon: Infinite Wealth wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und war sowohl kommerziell erfolgreich als auch von Spielern und Medien geliebt. Jetzt fragen sich natürlich viele, was Ryu Ga Gotoku Studio als nächstes auf Lager hat, was das Studio während der Anime Expo am vergangenen Wochenende tatsächlich vage angedeutet hat.

Genauer gesagt sagten die Vertreter des Studios:

"Wir können Ihnen nicht sagen, um was für eine Art von Spiel es sich handelt, aber ich kann Ihnen sagen, Sie werden überrascht sein."

Die Diskussionen drehten sich um die Like a Dragon-Serie, also hat es wahrscheinlich etwas damit zu tun, wo eine traditionelle Fortsetzung nicht in Frage zu kommen scheint. Und nachdem das gesagt ist, können wir nur spekulieren, was sie bedeuten? Werden sie vielleicht ein Strategie-Rollenspiel machen, das auf dem Like a Dragon-Universum basiert (genau wie damals, als die Serie von actionbasiert zu rundenbasiert in Yakuza: Like a Dragon wurde), eine Art Crossover mit der kommenden Like a Dragon TV-Serie, oder wird das Sujimon-Minispiel aus Infinite Wealth ein eigenständiges Abenteuer sein?

Was denkst du, hat Ryu Ga Gotoku Studio als nächstes auf Lager?