Ryu Ga Gotoku präsentiert sein großes Project Century, die nächste spielbare Evolution im Yakuza/Like a Dragon-Stil

Ryu Ga Gotoku war in den letzten Monaten seit der Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth im Februar sehr beschäftigt. Sie haben nicht nur angekündigt, dass sie es mit Virtua Fighter 6 aufnehmen werden, sondern sie haben auch einen weiteren eigenen Titel in der Entwicklung.

Bisher haben sie es noch nicht benannt, aber Project Century, wie es genannt wird, sieht vielversprechend aus. Er führt uns in ein Japan vor dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1915, in dem die industrielle Revolution mit der Tradition kollidiert und das organisierte Verbrechen seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Wir haben Yakuza gesehen, ja, aber dieser Titel fühlt sich nicht gerade wie ein Hack n' Slash an, noch fühlt er sich wie ein rundenbasiertes JRPG an. Project Century scheint etwas ehrgeiziger und freier zu sein, und das kurze Gameplay lässt vermuten, dass es sich um einen Open-World-Titel handeln wird.

Vielleicht ist das die Zukunft der Like a Dragon-Reihe? Urteilen Sie selbst im Trailer unten.