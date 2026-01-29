HQ

Ryanair erwartet, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre kostenloses WLAN in seiner Flotte einzuführen, sobald die Flugzeugkonnektivitätstechnologie effizienter wird, sagte CEO Michael O'Leary am Mittwoch.

Die Fluggesellschaft befindet sich weiterhin in Gesprächen mit Anbietern wie Starlink, Amazon Web Services und Vodafone, trotz eines kürzlichen öffentlichen Austauschs zwischen O'Leary und Elon Musk. O'Leary hat die Installation aktueller Systeme ausgeschlossen und argumentiert, dass externe WLAN-Antennen zusätzlichen Luftwiderstand erzeugen und die Fluggesellschaft jährlich etwa 200 Millionen Dollar an höherem Treibstoffverbrauch kosten würden.

Laut O'Leary ist der Hauptstreit mit den Anbietern die Annahme, dass Passagiere bereit wären, für WLAN zu zahlen, was Ryanair nicht glaubt. Er sagte, zukünftige Entwürfe könnten Antennen in die Struktur des Flugzeugs integrieren, wie etwa den Bugkegel oder den Gepäckraum, wodurch Treibstoffverluste beseitigt und kostenloses WLAN möglich werden könnten.

O'Leary forderte die europäischen Regierungen außerdem auf, Gegenmaßnahmen gegen Drohnenangriffe zu finanzieren, die Flüge in der Region gestört haben, und argumentierte, dass die Luftraumsicherheit als Verteidigungsfrage und nicht als Ausgabe der Fluggesellschaft behandelt werden sollte. Und WLAN: 3-5 Jahre. Wir müssen abwarten, bis die Technologie (und die wirtschaftlichen Verhältnisse) zusammenpassen, damit Ryanair die kostenlose Konnektivität über sein Netzwerk einschaltet.