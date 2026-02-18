Ryanair erlaubt Doppelstaatsbürger auf UK-Flügen trotz abgelaufener Reisepässe: Eine vorübergehende Lebensader

HQ

Ryanair hat erklärt, dass britische Doppelstaatsangehörige möglicherweise Flüge ins Vereinigte Königreich besteigen können, selbst wenn ihr britischer Pass abgelaufen ist, was denjenigen erleichtert, die sich über neue Einwanderungsregeln Sorgen machen, die nächste Woche in Kraft treten. Die Fluggesellschaft bestätigte, dass ein Nachweis der britischen Staatsangehörigkeit (einschließlich eines abgelaufenen Reisepasses oder einer Anspruchsbescheinigung) akzeptiert wird, gegebenenfalls mit einer Überprüfung durch die britische Regierung.

Die Klarstellung erfolgt, während Tausende von Doppelstaatsangehörigen in Europa unsicher über eine neue Verpflichtung stehen, einen britischen Pass oder eine teure Anspruchsbescheinigung vorzulegen – eine Maßnahme, die Forderungen nach einer Nachfrist zur Vermeidung von Reisestörungen ausgelöst hat. Die Reisebrancheorganisation ABTA wies auf die Verwirrung hin und forderte die Behörden auf, in den kommenden Wochen klare Leitlinien für Reisende zu geben, also bleiben Sie dran für weitere Updates...