RV There Yet erscheint nächsten Monat auf der Xbox

Eines der interessantesten Indie-Projekte auf dem Markt ist das meistverkaufte RV There Yet, das Ende letzten Jahres in etwas mehr als einer Woche 2,5 Millionen Mal auf Steam verkauft wurde. Nun können auch Konsolenspieler einen Wohnmobilurlaub machen, da der schwedische Entwickler Nuggets Entertainment angekündigt hat, dass das Spiel ebenfalls auf Xbox erscheinen wird.

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum, aber der untenstehende Xbox-Trailer zeigt, dass wir nicht lange warten müssen, da das Spiel bereits im Mai erscheinen soll. Und es wird noch besser: Es wird auch gleich zu Beginn im Game Pass enthalten sein.

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RV There Yet wurde letzten Oktober für den PC veröffentlicht und bietet einen Wohnmobilurlaub für bis zu vier Personen, und auf Steam wird das Konzept wie folgt beschrieben:

"Du und deine Kumpels seid auf dem Heimweg von einem entspannten Urlaub, seid aber gezwungen, eine alternative Route zu nehmen. Holt euer Wohnmobil durchs Hinterland und sucht die Ausfahrt zur Route 65.

Nicht jeder, der das Mabutts Valley betritt, kommt lebend heraus. Achten Sie also darauf, einen stetigen Strom an Burgern, Gegengiften und dem Klassiker zu halten: EpiPens."