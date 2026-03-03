Rutte unterstützt US-israelische Angriffe auf den Iran, schließt jedoch die Rolle der NATO aus

HQ

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat am Montag die militärischen Maßnahmen der USA und Israels gegen Iran gelobt und erklärt, die Angriffe würden Teherans Fähigkeit beeinträchtigen, Atomwaffen zu erwerben und sein ballistisches Raketenprogramm auszubauen. In Brüssel bezeichnete Rutte die gemeinsame Kampagne als "wirklich wichtig" für die Begrenzung der iranischen militärischen Fähigkeiten.

Er machte jedoch deutlich, dass die NATO als Bündnis nicht am Konflikt teilnehmen werde. Wie er sagte: "Es ist wirklich wichtig, was die USA hier zusammen mit Israel tun, weil sie Irans Fähigkeit, an nukleare Fähigkeiten, die ballistische Raketenfähigkeit zu erlangen, beseitigen und schwächen."

"Es gibt absolut keine Pläne, dass die NATO in diese Sache hineingezogen wird oder Teil davon wird, außer dass einzelne Verbündete tun, was sie können, um das zu ermöglichen, was die Amerikaner gemeinsam mit Israel tun", fügte er hinzu.