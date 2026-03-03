HQ

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat gewarnt, dass ein Dritter Weltkrieg "zweifellos ausbrechen" würde, falls US-Präsident Donald Trump das fortsetzt, was er als einen "wahnsinnigen Kurs kriminell politischer Regime verändern" beschrieb.

In einem Interview mit der russischen Staatsnachrichtenagentur Tass (über Anadolu Ajansı) bezeichnete Medwedew (heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats) Washingtons Handlungen als einen Krieg, der darauf abzielte, die globale Vorherrschaft zu bewahren. "Jedes Ereignis könnte der Auslöser sein", sagte er und argumentierte, dass eine Eskalation der US-Politik gegenüber Iran das Risiko einer breiteren globalen Konfrontation mit sich bringe.

Dmitri Medwedew // Shutterstock

Medwedew sagte, Trump habe einen "schweren Fehler" begangen, indem er den Iran angriff, und warnte, dass Teheran nun nach der Ermordung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei Atomwaffen "mit doppelter Energie" anstreben werde. Er deutete an, dass der Konflikt die Verwundbarkeit von US- und israelischen Beamten erhöht und Amerikaner einem größeren Risiko ausgesetzt habe.

Der ehemalige Präsident, der Russland von 2008 bis 2012 führte, behauptete außerdem, Washington fürchte Moskau und verstehe die Folgen eines Atomkriegs. In nüchterner Sprache warnte er, dass im Falle eines solchen Konflikts "Hiroshima und Nagasaki Kinderspiel wären."

Medwedew kritisierte zudem die europäischen Regierungen für ihre Unterstützung der US- und israelischen Maßnahmen und warnte, dass Russland in nachteilige Verhandlungen über die Ukraine verwickelt werden könnte, falls der Westen Gespräche nutzt, um Zeit für Kiew zur Aufrüstung zu gewinnen...