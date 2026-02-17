HQ

In Russland hat sich die bescheidene Gurke seit Dezember verdoppelt und liegt im Durchschnitt auf etwas mehr als 300 Rubel (3,91 US-Dollar) pro Kilogramm, was Verbraucherempörung und politische Aufmerksamkeit auslöst. Soziale Medien zeigen, dass Gurken manchmal für das Zwei- bis Dreifache verkauft werden.

Abgeordnete, darunter Mitglieder der regierenden Partei Einiges Russland, haben den Antimonopol-Regulator gedrängt, die Preiserhöhungen zu untersuchen, während einige Politiker Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel fordern. Sergei Mironov, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland, kritisierte die Behörden dafür, den Anstieg auf die Saisonalität zurückzuführen, und verglich Gurken mit den "goldenen" Kartoffeln vom letzten Jahr.

Produzenten haben gesagt, dass die Preise nächsten Monat bei wärmerem Wetter fallen könnten, doch der Anstieg erfolgt angesichts einer breiteren Inflation (2,1 % seit Jahresbeginn) und wachsender Sorgen über die Lebenshaltungskosten, da Russlands Wirtschaft nach vier Jahren Krieg in der Ukraine langsamer wird.

Einige sibirische Supermärkte begrenzen den Einkauf von Gurken pro Einkäufer, und Zeitungen haben sogar Saatgut verteilt, um den Heimanbau zu fördern. Der plötzliche Anstieg eines Grundnahrungsmittels hat Gurken zu einem neuen Symbol für Russlands wirtschaftlichen Kriegsdruck gemacht, wobei die Bürger sie frustriert "goldene Gurken" nennen...