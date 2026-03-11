Russland wirft Großbritannien eine Rolle beim jüngsten ukrainischen Raketenangriff vor

HQ

Der Kreml hat dem Vereinigten Königreich eine Beteiligung an einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Stadt Brjansk vorgeworfen und behauptet, der Angriff habe britisch gelieferte Storm Shadow-Raketen verwendet. Russische Beamte sagten, der Angriff habe sechs Zivilisten getötet und Dutzende verletzt, während die Ukraine das Ziel als eine wichtige Raketenkomponentenfabrik bezeichnete.

Kremlsprecher Dmitri Peskov sagte, die Raketen hätten ohne die Beteiligung britischer Spezialisten nicht gestartet werden können und warnte, dass Moskau Großbritanniens angebliche Rolle "berücksichtigen" werde. Russland hat wiederholt argumentiert, dass die Ukraine auf westliche Geheimdienste und technische Unterstützung angewiesen sei, um Langstreckenangriffe durchzuführen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, der Angriff habe eine wichtige Militäranlage getroffen, die Elektronik für russische Raketen herstellt. Moskau warf Kiew jedoch vor, Zivilisten ins Visier genommen zu haben, und forderte die Vereinten Nationen auf, den Vorfall zu bewerten. Im Folgenden können Sie sich den Angriff ansehen, der vor nur wenigen Stunden stattfand.