Russland wird beschuldigt, den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine intensiviert zu haben

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Niederländische und deutsche Geheimdienste haben am Freitag behauptet, Russland habe seinen Einsatz von verbotenen Chemiewaffen in der Ukraine erheblich ausgeweitet und Würgemittel über Drohnen eingesetzt, um Soldaten in Schützengräben ins Visier zu nehmen.

"Diese Intensivierung ist besorgniserregend, weil sie Teil eines Trends ist, den wir seit mehreren Jahren beobachten, bei dem Russlands Einsatz chemischer Waffen in diesem Krieg immer normaler, standardisierter und weiter verbreitet wird", sagte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans.

Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND bestätigte die Ergebnisse später und erklärte, er habe die Informationen in Zusammenarbeit mit seinen niederländischen Verbündeten erhalten. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hat noch keine formelle Untersuchung eingeleitet.