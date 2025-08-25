HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland und die Ukraine haben nach Gesprächen unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate am Sonntag einen weiteren Gefangenenaustausch durchgeführt, bei dem Gruppen von Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten nach Hause zurückkehrten.

"Heute kommen unsere Leute nach Hause. Krieger der Streitkräfte, der Nationalgarde, des staatlichen Grenzschutzdienstes und Zivilisten. Die meisten von ihnen waren seit 2022 in Gefangenschaft", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X.

Von Kiew geteilte Bilder zeigten Familien, die Rückkehrer begrüßten, von denen einige seit der Anfangsphase des Krieges festgehalten wurden. Moskau bestätigte, dass seine Staatsangehörigen nun medizinische Unterstützung in Belarus erhalten, und wies auch auf die Verlegung von Zivilisten aus der Grenzregion hin.

Die Ukraine betonte unterdessen, dass der Austausch noch andauert, und lobte ihre Streitkräfte dafür, dass sie ihren Einfluss durch neue Eroberungen aufrechterhalten haben. "Der Austausch geht weiter. Und das ist dank unserer Krieger möglich, die den 'Austauschfonds' für die Ukraine auffüllen", sagte Selenskyj in der Sendung X.