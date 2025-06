Russland stellt bei kurzen Friedensgesprächen in Istanbul harte Bedingungen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In ihren ersten persönlichen Friedensgesprächen seit Jahren trafen sich beide Delegationen am Montag für weniger als eine Stunde in Istanbul, wo Moskau eine Liste rigider Bedingungen vorlegte, darunter territoriale Zugeständnisse und militärische Beschränkungen.

Während sich beide Seiten auf begrenzte humanitäre Maßnahmen einigten, zeigte der Kern der Verhandlungen, wie weit sie noch voneinander entfernt sind. In der Zwischenzeit schlug der türkische Präsident Erdogan einen trilateralen Gipfel mit Trump, Putin und Selenskyj vor, also bleiben Sie dran für weitere Updates.