Die russischen Behörden beschuldigten am Sonntag die ukrainischen Geheimdienste, einen gescheiterten Attentatsversuch auf General Wladimir Alexejew, einen hochrangigen Vertreter des russischen Militärgeheimdienstes, inszeniert zu haben, nachdem dieser am Freitag bei einer Schießerei in Moskau verletzt worden war. Das Untersuchungskomitee und der Bundessicherheitsdienst erklärten, der mutmaßliche Angreifer sei in Dubai identifiziert und festgehalten worden, bevor er mit Zusammenarbeit der Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate nach Russland überführt wurde.

Laut russischen Ermittlern reiste der Verdächtige Ende letzten Jahres nach Moskau und handelte auf Anweisung des ukrainischen Geheimdienstes, um das zu verüben, was sie als Terroranschlag bezeichneten. Die Behörden legten keine Beweise zur Untermauerung der Behauptung vor. Alekseev, der erste stellvertretende Leiter der GRU, wurde mehrfach vor einem Wohngebäude in der russischen Hauptstadt angeschossen und befindet sich weiterhin in medizinischer Versorgung.

Die Ukraine hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Außenminister Andrii Sybiha sagte, Kiew habe keine Verbindung zu dem Angriff, nachdem das russische Außenministerium der Ukraine öffentlich die Schuld an dem Vorfall gegeben hatte. Die Schießerei verstärkt die bereits erhöhten Spannungen zwischen Moskau und Kiew, da die russischen Behörden interne Sicherheitsvorfälle weiterhin als Teil eines umfassenderen Konflikts mit der Ukraine darstellen...