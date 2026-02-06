Der oberste russische General wurde in Moskau erschossen

HQ

Generalleutnant Wladimir Alexejew, eine hochrangige Persönlichkeit im russischen Militärgeheimdienst, wurde am Freitag ins Krankenhaus gebracht, nachdem er mehrfach in einem Wohngebäude im Nordwesten Moskaus angeschossen worden war, sagten russische Ermittler. Der Täter floh vom Tatort, und die Behörden haben eine strafrechtliche Untersuchung des Angriffs eingeleitet.

Alexejew ist stellvertretender Leiter der GRU, des russischen militärischen Nachrichtendienstes, und spielte eine Schlüsselrolle bei der Koordination der Beziehungen zwischen dem Verteidigungsministerium und der Wagner-Söldnergruppe in den frühen Kriegsphasen in der Ukraine. Er war auch an Verhandlungen während Wagners kurzer Meuterei im Juni 2023 beteiligt, angeführt von dessen Gründer Jewgeni Prigoschin, der später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.

Die Schießerei folgt auf eine Reihe von Attentaten auf hochrangige russische Offiziere seit Kriegsbeginn, wobei seit Dezember 2024 drei Generalleutnants in oder in der Nähe Moskau getötet wurden. Die Angriffe haben unter Kriegsbefürwortern Wut ausgelöst, die die Sicherheitsvorkehrungen für hochrangige Militärangehörige infrage stellten, während Moskau weiterhin der Ukraine für mehrere der Vorfälle verantwortlich macht...