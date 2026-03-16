Russland sagt, es habe am Wochenende den größten ukrainischen Drohnenangriff seit einem Jahr vereitelt

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Russland teilte am Montag mit, dass seine Luftabwehr am Wochenende rund 250 ukrainische Drohnen abgeschossen habe, die auf Moskau zusteuerten. Beamte bezeichneten den Vorfall als den größten versuchten Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt seit mindestens einem Jahr.

Moskauer Bürgermeister Sergei Sobyanin sagte auf Telegram, dass Luftabwehrsysteme die Drohnen auf den Zufahrten zur Stadt abgefangen hätten. Seiner Aussage nach wurden viele zerstört, bevor sie Moskau erreichten.

Die Behörden verhängten während des Angriffs kurzzeitig Flugbeschränkungen an Moskaus wichtigsten Flughäfen, doch später kehrte der Betrieb wieder zur Normalität zurück. Es gab keine sofortigen Berichte über Opfer.