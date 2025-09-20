Russland eskaliert nächtliche Angriffe auf die Ukraine

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Russland in den letzten Wochen einen seiner schwersten Luftangriffe auf die Ukraine gestartet und über Nacht Wellen von Drohnen und Raketen über das Land geschickt hat. Bei den Angriffen wurden Wohngebäude, Fabriken und Energieanlagen beschädigt, mehrere Menschen starben und Dutzende wurden verletzt. Ukrainische Beamte sagten, die Luftabwehr habe die meisten der ankommenden Waffen abgefangen, räumte aber ein, dass einige Großstädte wie Dnipro und Tschernihiw getroffen hätten. Kiew reagierte mit Angriffen auf Ölraffinerien tief im Inneren des russischen Territoriums und löste Brände und Explosionen aus. Beide Seiten verstärken den Einsatz von Drohnen im Zuge der Verschärfung des Krieges, während die Grenzregionen in der Nähe der NATO-Staaten in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!