Russischer Luftangriff schneidet Strom und Heizung für Tausende in der gesamten Ukraine ab

Russland startete einen groß angelegten nächtlichen Angriff auf die Ukraine mit Drohnen und ballistischen Raketen, wodurch Strom, Heizung und Wasserversorgung für Zehntausende Zivilisten lahmgelegt wurden, teilten ukrainische Beamte am Donnerstag mit. Allein in Kiew blieben etwa 3.500 Wohnhäuser ohne Heizung, während mehr als 100.000 Familien nach Streiks auf die Energieinfrastruktur den Strom verloren.

In der südlichen Hafenstadt Odessa blieben fast 300.000 Einwohner aufgrund von Stromausfällen ohne Wasser, und fast 200 Gebäude blieben ohne Heizung. In Dnipro wurden vier Menschen durch Raketen- und Drohnenangriffe verletzt, darunter zwei kleine Kinder. Weitere Opfer wurden in der Region Charkiw gemeldet, wo bei einem Angriff auf den Eisenbahnknotenpunkt Lozowa zwei Menschen getötet wurden.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass Russland 24 ballistische Raketen, eine Marschflugkörper und 219 Drohnen abgefeuert habe, wobei die meisten abgefangen wurden. Ukrainische Beamte verurteilten den Angriff als Rückschlag für die von den USA unterstützten Friedensbemühungen und argumentierten, dass fortgesetzte Angriffe auf zivile Infrastruktur die diplomatischen Bemühungen untergraben, den fast vierjährigen Krieg zu beenden...