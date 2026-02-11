Russischer Drohnenangriff tötet drei Kinder und Vater in der Ukraine

HQ

Eine russische Drohne traf am späten Dienstag ein Wohnheim in Bohodukhiv, Ostukraine, und tötete zwei Zwillingsjungen, ihre einjährige Schwester und ihren 34-jährigen Vater, teilten Beamte mit. Die schwangere Mutter der Kinder überlebte den Streik, nachdem sie wegen Verletzungen und leichter Verbrennungen behandelt worden war. Die Familie war kürzlich in die Stadt gezogen, um dem anhaltenden Beschuss zu entkommen, und es war ihre erste Nacht im neuen Haus. Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, während das Haus vollständig zerstört wurde.

Die regionalen Behörden meldeten die Namen der Kinder als Iwan, Wladislaw und Myroslawa. Die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw teilte mit, dass der Streik die Familie unter Trümmern eingeschlossen habe, während Bilder in sozialen Medien Rauch zeigten, der durch die zerstörten Holzdachbalken aufstieg. Aus Moskau kam keine sofortige Stellungnahme, das bestreitet, gezielt Zivilisten ins Visier genommen zu haben, obwohl seit der groß angelegten Invasion im Februar 2022 Tausende bei ähnlichen Angriffen ums Leben gekommen sind.

Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff und sagte, solche Angriffe "untergraben das Vertrauen in alles, was diplomatisch getan wird, um diesen Krieg zu beenden." Er forderte anhaltenden internationalen Druck auf Russland und Sicherheitsgarantien für die Ukraine und wies darauf hin, dass die russische Armee weiterhin Angriffe durchführt, darunter nächtliche Drohnenangriffe in der Region Sumy und auf ein Krankenhaus in Saporischschja. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe 112 der 129 von Russland in der Nacht gestarteten Drohnen abgefangen oder neutralisiert...