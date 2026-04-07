Rumänisches Gericht hebt die Beschränkungen für Andrew Tate auf

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Ein rumänisches Gericht hat alle präventiven gerichtlichen Maßnahmen gegen Andrew Tate und seinen Bruder Tristan Tate aufgehoben, während die Staatsanwaltschaft weiterhin gegen sie ermittelt.

Die Entscheidung hebt die verbleibenden Beschränkungen, einschließlich der verpflichtenden polizeilichen Kontrollen, auf und markiert damit die jüngste Entwicklung in einem Fall, der mit ihrer Festnahme Ende 2022 begann. Das Urteil ist endgültig und kann nicht angefochten werden.

Die Brüder, die die doppelte US- und britische Staatsbürgerschaft besitzen, haben Anschuldigungen wie Menschenhandel und die Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe konsequent zurückgewiesen. Ihr Rechtsteam begrüßte die Entscheidung und argumentierte, sie spiegele Schwächen im Fall der Staatsanwaltschaft wider.

Zuvor hatte ein rumänisches Berufungsgericht es abgelehnt, den Fall vor Gericht zu verweisen, und ihn an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben, nachdem Teile der als nicht zulässig eingestuften Beweise ausgeschlossen wurden.

Trotz der Lockerung der Beschränkungen bleibt rechtlicher Druck bestehen. Die Behörden setzen eine umfassendere Untersuchung mit weiteren Verdächtigen und Vorwürfen fort, während ein separater britischer Haftbefehl zur Auslieferung führen könnte, sobald das rumänische Verfahren abgeschlossen ist.