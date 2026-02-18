Rumänien unternimmt die ersten echten Schritte, um die tödlichsten Straßen der EU zu bekämpfen

HQ

Rumänien, Heimat der tödlichsten Straßen der EU, setzt nach Jahren hoher Verkehrstoten endlich auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit ein.

Laut The Guardian hat die Regierung aggressives Fahren kriminalisiert, die Strafen erhöht und führt Geschwindigkeitskameras sowie automatische Erkennungssysteme für Verstöße ein.

Bucarest, Rumänien // Shutterstock

Trotz dieser Maßnahmen ist der Fortschritt langsam. Strukturelle Probleme wie veraltete Infrastruktur, eine hohe Anzahl alter Fahrzeuge und eine Fahrkultur, die Geschwindigkeit und Risiko priorisiert, setzen Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer weiterhin einem Risiko aus.

Im Jahr 2024 verzeichnete Rumänien 78 Todesfälle pro Million Menschen auf seinen Straßen, fast die Hälfte davon schutzbedürftige Verkehrsteilnehmer. Experten warnen, dass eine Änderung der Denkweise und die Modernisierung der Flotte Jahre dauern werden, selbst wenn kleine Verbesserungen bei Todesfällen und schweren Verletzungen zu beobachten sind...