Rumänien und die Ukraine einigen sich auf eine gemeinsame Rüstungsproduktion, einschließlich Drohnen,

Rumänien und die Ukraine haben sich nach einem Treffen der Präsidenten Nicușor Dan und Wolodymyr Selenskyj in Bukarest darauf geeinigt, ukrainische Verteidigungssysteme, darunter Drohnen, gemeinsam zu produzieren.

Das Abkommen skizziert Pläne, ukrainische Militärtechnologien in Rumänien herzustellen, mit dem Ziel, die Verteidigungsindustrie beider Länder zu stärken und die regionale Sicherheit zu verbessern. Die Ukraine gibt an, während ihres Krieges mit Russland fortschrittliche Drohnen- und Gegendrohnensysteme entwickelt zu haben, die auch NATO-Verbündeten zugutekommen könnten.

Rumänien, das eine 650 km lange Grenze mit der Ukraine entlang der Donau teilt, spielt seit der Invasion eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung Kiews. Während des Besuchs diskutierten die beiden Staatschefs auch die Energiekooperation und mögliche Wege für ukrainische Importe von US-Flüssigerdgas über die rumänische Infrastruktur.

