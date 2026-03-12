Rumänien erlaubt US-amerikanische "defensive" Unterstützungsoperationen auf seinen Luftwaffenstützpunkten

HQ

Rumänien hat einen Antrag der Vereinigten Staaten genehmigt, Betankungsflugzeuge, Überwachungssysteme und Satellitenkommunikationsausrüstung auf rumänischen Militärbasen zur Unterstützung von Operationen im Zusammenhang mit Iran zu stationieren.

Laut Präsident Nicușor Dan sollte die Ausrüstung streng defensiv sein und keine Waffen oder Munition umfassen. Die Entscheidung wurde vom obersten Verteidigungsrat Rumäniens genehmigt und später vom Parlament unterstützt, trotz Kritik von rechtsextremen Oppositionsparteien.

Die Stationierungen sollen mit dem Raketenabwehrsystem auf dem Deveselu Aegis Ashore-Gelände verknüpft sein. Rumänien, ein wichtiger NATO-Verbündeter am Schwarzen Meer, beherbergt weiterhin Tausende alliierte Soldaten, darunter US-Personal, das auf Stützpunkten wie dem Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogălniceanu stationiert ist.