Rosamund Pike spricht über ihre Hauptrolle in Doom von 2005: "Es war wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden"

Man vergisst leicht, wie viel besser Videospiel-Adaptionen heute sind. Vielleicht nehmen wir Serien wie Fallout, Arcane, Castlevania und Filme wie The Super Mario Bros. Movie und Sonic the Hedgehog als selbstverständlich hin, besonders wenn man bedenkt, wie viel der absolute Müll war, der früher rausgeworfen wurde. Wenn du ein Beispiel dafür brauchst, wie schlimm es früher wirklich war, musst du dir nur Filme wie Doom von 2005 anschauen, den berüchtigten Film mit Dwayne "The Rock" Johnson, als er noch in die Welt des Actionstars einstieg.

Falls es so wirkt, als wären wir etwas zu streng, wenn wir über Doom sprechen, ist es erwähnenswert, dass selbst einer der größten Stars des Films den Film für eine Katastrophe hält. Im Podcast How to Fail with Elizabeth Day (wie von The Independent bemerkt) erwähnte Rosamund Pike, dass sie dachte, der Film würde ihre aufstrebende Karriere ruinieren.

"Als ich Stolz und Vorurteil drehte und großen Spaß in meinen Maisfeldern hatte, bekam ich einen Anruf, in einem Action-Franchise mitzumachen. Sie machten eine Kinoversion, eine narrative Version des Videospiels Doom. Und ich denke in meiner Haube, in meinem Feld voller Heuballen: 'Ja, ich kann alles. Ich kann auf diesem Heuballen in meinem Krinoline springen, also kann ich sicher ein paar Zombies auf dem Mars töten.'

"Plötzlich bin ich in diesem Film mit dem Felsen, und mir wird klar, wie völlig ungeeignet ich bin, ein Actionstar zu sein. Auf dem Set standen Gewichte. Jedes Mal, wenn eine Waffe hervorgebracht wurde, war sie für die Doom Fans so etwas wie ein heiliges Relikt. Ich war einfach außerhalb meiner Komfortzone, außerhalb meiner Liga, überfordert.

"Ich meine, ich hätte wahrscheinlich meine Karriere beenden können. Es war wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden. Ich meine, es war eine Katastrophe. Man hat das Gefühl, dass man Glück hat, das überlebt zu haben."

Pike hat zwar nicht zurückgehalten, aber vielleicht auch zu Recht, denn heute hat der Film auf Rotten Tomatoes' Tomatometer eine beeindruckende Kritikerbewertung von 18 % und nur eine marginal bessere Popcornmeter-Zuschauerbewertung von 34 %.

Haben Sie Doom (2005) gesehen und was fanden Sie davon?