Rory McIlroy schlägt Scheffler mit einem Schlag Vorsprung und wird erst der vierte Mann, der den Masters-Titel verteidigt

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Rory McIlroy wurde 2025 Meister des Augusta National und beendete damit eine elfjährige Wartezeit, um den Karriere-Grand-Slam im Golf zu vollenden, und nur ein Jahr später holte er den Titel erneut. Der 36-jährige nordirische Golfer wurde erst der vierte Golfer, der zwei Masters-Titel in Folge gewann, nach Jack Nicklaus (1965, 1965), Nick Faldo (1989, 1990) und Tiger Woods (2001, 2002).

"Ich kann kaum glauben, dass ich 17 Jahre gewartet habe, um eine Green Jacket zu bekommen, und jetzt bekomme ich zwei hintereinander. Ich denke, all meine Ausdauer bei diesem Golfturnier über die Jahre hat sich ausgezahlt", sagte der Weltranglisten-2 McIlroy, der mit 12 unter Par abschloss und Scottie Scheffler, der weiterhin Weltranglisten-1 der PGA Tour ist, mit einem Schlag Vorsprung schlug.

Dahinter beendeten drei Golfer die Saison mit 10 unter Par: die Amerikaner Russell Henley (12. Platz der PGA Tour) und Cameron Young (3.) sowie der Engländer Tyrrell Hatton (31.) und Justin Rose (9.). Rose, 45 Jahre alt, strebte an, der älteste Masters-Erstmeister zu werden, wird aber weiterhin den Spitznamen "der Beinahe-Mann" tragen: Er wurde dreimal Zweiter und gewann zuletzt 2013 einen Major-Titel, die US Open.