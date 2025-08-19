Ron Gilberts neues Spiel ist ein Roguelike, in dem du buchstäblich dem Reaper entkommst

HQ

Ron Gilbert ist bekannt für seine Point-and-Click-Adventures mit LucasArts, wie Maniac Mansion und Monkey Island und in jüngerer Zeit Thimbleweed Park. Für sein nächstes Spiel, das auf der Gamescom Opening Night Live enthüllt wurde, wechselt er jedoch komplett das Genre, behält aber mit Death by Scrolling seine gewohnten Eigenschaften, seine Persönlichkeit und seinen Sinn für Humor bei.

Das Spiel, das vom Publisher MicroProse und Gilbert mit seinem Studio Terrible Toybox stammt, spielt im Fegefeuer und spielt mindestens fünf verschiedene Charaktere, die aufsteigen müssen, wobei der Schnitter sie buchstäblich jagt, während die vertikale Schriftrolle voranschreitet. Wie bei jedem Roguelike findest du Perks, die nur während deines (buchstäblichen) Laufs bestehen bleiben... für dein Leben.

Death by Scrolling erscheint für PC. Noch kein Veröffentlichungsdatum, aber Sie können es auf Steam auf die Wunschliste setzen.