Romero Games hat die Finanzierung für sein kommendes Projekt zurückgezogen

Die schlechten Nachrichten häufen sich in dieser Woche. Jetzt hat der Entwickler Romero Games, gegründet von FPS-Legende John Romero und seiner Partnerin Brenda, bekannt gegeben, dass die Finanzierung für sein kommendes Projekt zurückgezogen wurde, wodurch es in der Schwebe bleibt und die Zukunft des Entwicklers in der Luft liegt.

Dies wurde von Brenda Romero in einer Erklärung in den sozialen Medien bestätigt, in der sie erklärt, dass Romero Games nicht der einzige betroffene Entwickler ist und dass dies eine Entscheidung war, die weit außerhalb ihrer "Sichtbarkeit und Kontrolle" lag.

In voller Länge heißt es in der Erklärung: "Wir haben einige schwierige Neuigkeiten zu verkünden. Gestern Abend haben wir erfahren, dass unser Publisher die Finanzierung für unser Spiel und mehrere andere unangekündigte Projekte bei anderen Studios gestrichen hat. Dies war eine strategische Entscheidung, die auf hoher Ebene innerhalb des Publishers getroffen wurde, weit außerhalb unserer Sichtbarkeit oder Kontrolle. Wir wünschten zutiefst, dass wir irgendetwas hätten tun können, um dieses Ergebnis zu verhindern."

Romero fährt fort: "Dies spiegelt absolut nicht die Arbeit, die Leistung oder die Qualität des Projekts selbst wider. Wir haben jeden Meilenstein pünktlich erreicht, jedes Mal viel Lob erhalten und alle unsere internen Tore problemlos passiert. Wir sind unglaublich stolz auf die geleistete Arbeit und auf das talentierte Team, das dahinter steht. Die besten, mit denen wir je gearbeitet haben."

Was die nächsten Schritte für Romero Games betrifft, so prüft der Entwickler "derzeit die nächsten Schritte und arbeitet schnell daran, unser Team zu unterstützen". Er erwähnt auch, dass er "untröstlich" ist und offen für alle "Möglichkeiten oder Wege, wie Sie unserem unglaublichen Team helfen können" ist.

Das fragliche Spiel musste noch angekündigt werden, und auch der Publisher ist unklar.