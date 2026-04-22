Rohölverschmutzungen in der Straße von Hormus drohen, ganze Ökosysteme zu verwüsten

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Es ist kein Geheimnis, dass Krieg weder für Menschen, Tiere noch für die Umwelt besonders gut ist, und CNN präsentiert nun sehr konkrete Beweise dafür in Form von Satellitenbildern, die mehrere große Ölkatastrophen in der Straße von Hormus zeigen. Das Gebiet beherbergt mehrere empfindliche Ökosysteme mit einzigartigem Meeresleben, die nun gefährdet sind, und Experten sagen, wir stehen vor einer "drohenden Umweltkatastrophe".

Dies betrifft natürlich nicht nur Tiere wie Delfine, Schildkröten und Wale, sondern auch die Menschen in der Gegend, die nun Gefahr laufen, kontaminierten Fisch zu fressen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wasserqualität darunter leidet, da die Wasseraufbereitungssysteme (Entsalzung) dafür nicht ausgelegt sind und schätzungsweise 100 Millionen Menschen davon abhängig sind.