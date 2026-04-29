Im Laufe der Jahre hat die Realität längst mehrere klassische Sci-Fi-Filme wie Zurück in die Zukunft 2 (2015), Akira (2019) und Blade Runner (2029) überholt. Außerdem gibt es Robocop, das im Jahr 2027 spielt (diese Prophezeiung könnte also trotzdem wahr werden, auch wenn es etwas knapp aussieht)

Dasselbe gilt für Videospiele, und 1991 veröffentlichte Data East den Run-and-Gun-Titel Rohga: Armor Force in japanischen Spielhallen, der später für den Sega Saturn und die PlayStation wiederbelebt wurde. Heute ist es ein ziemlich vergessenes Spiel, aber damals war es ein Contra/Probotector-Herausforderer, der im fernen Jahr 2001 spielte, was damals Sci-Fi war.

Das bedeutet natürlich, dass wir Roboter in klassischen Anime-Settings in einer harten, Hightech-Welt bekämpfen, die sich viel spannender anfühlt als unsere eigene. Heute wissen wir, dass die Zukunft nicht spannender war, als wenn wir jeden Tag stundenlang auf unser Handy starren, während echtes Talent durch gesponserte Influencer ersetzt wurde.

Wenn Sie in die aufregendere Zukunft zurückkehren möchten, an die die Welt Anfang der 90er Jahre glaubte, werden Sie sehr bald die Gelegenheit dazu bekommen. Morgen erscheint Console Archives' Rohga: Armor Force sowohl für PlayStation 5 als auch für Switch 2, komplett mit einigen neuen Quality-of-Life-Features, die den Einstieg in das Spiel erleichtern. Sehen Sie sich unten den Launch-Trailer zu diesem Klassiker an.