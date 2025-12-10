Rogue stiehlt im neuen Marvel Rivals Trailer allen die Kräfte

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Rogue dem Marvel Rivals Roster beitritt. Sie springt zusammen mit ihrem Ehemann Gambit in den Kampf und ist eine Vanguard, was zunächst etwas seltsam wirken mag, bis man sich ihr Gameplay anschaut.

Die Schurke gerät in den Nahkampf mit ihren Gegnern, schlägt und tritt und nutzt ihre Berührung, um gegnerische Kräfte zu stehlen. Viele ihrer Fähigkeiten verursachen Tick-Schaden an Gegnern, und ihr Rush ermöglicht es ihr, fliehende Feinde schnell zu erreichen.

Die Tatsache, dass Rogue so gut wie die Kraft eines anderen Helden stehlen kann, macht sie auch zu einer der komplexesten Charaktere in Marvel Rivals. Wenn sie jedoch richtig eingesetzt wird, wird sie wahrscheinlich auch zu einer der stärksten Helden des Spiels werden. Ihr Ultimate erlaubt es ihr, Energie von allen in der Umgebung zu stehlen, was große Schwünge in Teamkämpfen ermöglicht und zeigt, dass sie trotz ihrer Größe genauso effektiv als Tank ist wie jeder andere Held.