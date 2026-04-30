Roger Sweet, der Schöpfer von He-Man und der Masters of the Universe, ist gestorben

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Viele von uns sind Mitte der 80er Jahre mit He-Man und den Masters of the Universe aufgewachsen und haben eine kleine Armee von Actionfiguren gesammelt, nicht nur um Eternia unter Skeletors Kommando zu zerstören, sondern auch, um den Planeten mit Hilfe von He-Man und seinen Freunden zu schützen. Und seitdem ist die Marke nie ganz verschwunden, aber dieses Jahr markiert den größten Schub seit 40 Jahren.

Im Juni, wie Sie sicher wissen, ist es Zeit, sich in die Dunkelheit des Kinos einzulassen und den Film Masters of the Universe zu sehen, der am 5. Juni Premiere feiert. Aber eine Person, die es nicht sehen wird, ist Roger Sweet, der Mann, der einst He-Man bei Mattel erschaffen hat. Er ist leider verstorben, wie seine Frau TMZ bestätigt. Leider waren die Jahre nicht freundlich zu ihm, darunter zwei Gehirnblutungen, die Fans dazu veranlassten, Spendenaktionen für seine medizinische Versorgung zu organisieren (rund 94.000 Dollar über GoFundMe, und die Mattel Foundation steuerten ebenfalls 5.000 Dollar bei).

Laut seiner Frau steht sie mit den Filmemachern in Kontakt, damit sie den Film dem Mann widmen, der das Universum erschaffen hat, auf dem der Film basiert – etwas, das sich wie ein passender Abschied angefühlt hätte.

Wir könnten auch erwähnen, dass wir uns dieses Jahr auch auf die Premiere von He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, ein Beat-'em-up, freuen können. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es soll Ende Sommer oder Herbst erscheinen, was uns eine weitere Gelegenheit gibt, Sweets Kreation zu genießen.