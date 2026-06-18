Rockstar bestätigt Grand Theft Auto VI, dass die Vorbestellungen nächste Woche offiziell live gehen

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Nach monatelangen, in denen nur das Veröffentlichungsdatum immer wieder bestätigt wurde, haben wir nun etwas Frisches, worüber wir mit Grand Theft Auto VI sprechen können. Es sieht so aus, als würde der Veröffentlichungstermin am 19. November stattfinden, da Rockstar bestätigt hat, dass die Vorbestellungen des Spiels nächste Woche, am 25. Juni, beginnen.

Vorbestellungen werden in digitalen Filialen und bei ausgewählten Einzelhändlern online geschaltet. Das bedeutet wohl, dass auch Gerüchte über keine physische Ausgabe unbegründet waren. Die Ankündigung des Vorbestellungsdatums kam mit einem weiteren Trailer, falls man das als solchen zählen kann. Es gab kein Gameplay, keine Zwischensequenz, aber wir konnten die offizielle Enthüllung des Spielcovers sehen.

Das zeigt nur, wie groß das Spiel Grand Theft Auto VI ist, dass es mit der Enthüllung seines Covers die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Es hat diesen typischen GTA-Stil, mit mehreren Schlüsselfiguren und Orten, die in einzelnen Frames gezeigt werden. Du kannst das Cover-Artwork für dich selbst auf der GTA VI-Seite herunterladen.

Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 für Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.