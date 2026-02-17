Roboterhunde werden die Weltmeisterschaft 2026 bewachen

HQ

Roboterhunde werden laut Modern Mechanics 24 bei der Weltmeisterschaft 2026 in Guadalupe und Monterry die Fans und ihre menschlichen Betreuer bewachen.

K9-X ist die sogenannte Einheit und besteht aus vier robotischen Hunden mit einer Vielzahl von Geräten; mehrere Quellen behaupten, dass 145.000–183.000 Dollar für nur vier Hunde ausgegeben wurden, die offenbar das Unitree Go2-Modell sind. Die Basisversion kostet nur 1.600 Dollar, aber höchstwahrscheinlich ist es eine maßgeschneiderte Version der EDU-Variante, die so teuer ist, dass der Preis nicht einmal offiziell ist.

Die Hunde sind unbewaffnet und werden damit beauftragt, Bereiche zu durchsuchen, wobei ihre einzige Waffe ein Lautsprecher ist, der Sie auffordern kann, Ihre Waffen niederzulegen und auf eine Festnahme durch einen Polizisten zu warten, und dies per Video live übertragen wird.

Die Grundidee ist natürlich, die Hunde einzusetzen, um in Hochrisikogebiete zu gelangen und den Beamten Aufklärungsdaten zu liefern.