Roboterhaie, amorphe Klumpen und mehr werden uns daran hindern, die Menschheit in The Last Caretaker zu retten.

In The Last Caretaker bist du der letzte freundliche Roboter, der auf einer zerstörten Erde noch funktioniert, und hast die einfache, aber äußerst schwierige Aufgabe, die gesamte Menschheit zu retten. Wie der neue Gameplay-Trailer zeigt, kann es auf der überschwemmten Erde schnell ziemlich hart werden.

Es wird nicht nur ein Kampf sein, dein Schiff mit Strom zu versorgen und sicherzustellen, dass du die Mittel hast, dich um die menschlichen "Samen" zu kümmern, die du sammelst, sondern du musst dich und dein Schiff auch gegen die Dinge verteidigen, die in Abwesenheit der Menschheit die Welt übernommen haben.

Klumpen aus fleischiger Materie werden dir den Weg versperren. Horden von Miniaturrobotern und größeren Maschinen werden versuchen, dich zu eliminieren, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Kurz gesagt, es kann eine etwas harte Zeit sein, aber zum Glück gibt es Waffen, mit denen du dich ausrüsten kannst, um gegen die Bedrohungen zu kämpfen, denen du in The Last Caretaker ausgesetzt bist.

Schau dir den Gameplay-Trailer unten an und halte die Augen offen für unsere Impressionen von der Gamescom, die bald erscheinen.