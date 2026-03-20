Roboter-Taxis kommen, wie das estnische multinationale Mobilitätsunternehmen Bolt in Partnerschaft mit Nvidia bestätigt hat

HQ

Der Fahrdienstdienst Bolt arbeitet laut Iltalehti mit Nvidia zusammen. Diesmal ist die Idee, die Einführung selbstfahrender Autos in Europa zu beschleunigen. Bolt ist ehrgeizig, denn ihr langfristiges Ziel ist es, bis 2035 bis zu 100.000 selbstfahrende Fahrzeuge auf seiner Plattform zu haben.

Bolt und Nvidia entwickeln ein KI-Modell, das sich für die Produktion und Bereitstellung von Roboter-Taxi-Dienstleistungen eignet. Gleichzeitig müssen die Dienste natürlich "die anspruchsvollsten Sicherheits- und Leistungsstandards Europas" erfüllen, sagen Nvidia und Bolt in einer Pressemitteilung.

Die Infrastruktur für selbstfahrende Fahrzeuge basiert auf den täglichen Fahrdaten von Bolt. Die Architektur muss unterschiedliche städtische Umgebungen und unterschiedliche Vorschriften berücksichtigen. Bolt bietet außerdem Essenslieferdienste und Mietwagen für Autos, Elektroroller und Elektrofahrräder in mehr als 50 Ländern an.

Das KI-Modell für selbstfahrende Fahrzeuge basiert auf realen Verkehrsdaten. Nvidia erstellt Simulationen und trainiert die KI basierend auf Fahrzeugdaten, die von Bolt bereitgestellt werden. Um die Privatsphäre zu gewährleisten, werden Bolts Daten gemäß den EU-Datensicherheitsstandards verarbeitet.

"Bolts Daten, kombiniert mit Nvidias KI-Plattformen und -Modellen, werden ein europäisch geführtes, selbstfahrendes Fahrzeugangebot schaffen", sagt der Leiter des selbstfahrenden Geschäfts von Bolt, Jewgeny Kabanov.

Und da der Zustand der Welt derzeit so ist, wie er ist, besteht ein weiteres Ziel darin, europäischen kleinen und mittleren Unternehmen und Universitäten zu helfen und ihre Abhängigkeit von nicht-europäischen Ökosystemen zu verringern.