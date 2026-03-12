Roborock ist derzeit der erfolgreichste intelligente Reinigungsroboter

HQ

Viele von uns kennen Roborock von ihren smarten Staubsaugerrobotern, und anscheinend ist das chinesische Unternehmen das größte der Welt in diesem Marktsegment. Tatsächlich ist Roborock mittlerweile die weltweit führende Marke in Bezug auf Versand und Marktanteil: Die Gesamtauslieferung betrug 5,8 Millionen Einheiten, was 2025 einem Marktanteil von 17,7 % entspricht, wenn man alle Haushaltsreinigungsroboter berücksichtigt (zum Beispiel Staubsauger, Rasenmäherroboter und andere Reinigungsroboter).

Laut IDC (International Data Corporation) – und berichtet von STT – erreichten die weltweiten Lieferungen von Haushaltsreinigungsrobotern im Jahr 2025 32,72 Millionen Einheiten, was einer jährlichen Wachstumsrate von 20,1 % entspricht.

Wie erwartet wird KI jetzt und in Zukunft ein großes Thema für intelligente Reinigungsroboter sein. Dazu gehört die Kombination von Informationen mehrerer Sensoren, das Verständnis der Umgebung sowie die kontinuierliche Verbesserung der Hindernisvermeidung und Routenplanung.