Robin Hoods legendärer Major Oak stirbt nach mehr als 1.000 Jahren

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Die legendäre Major Oak im Sherwood Forest ist nach über tausend Jahren Stand gestorben. Der Baum, der eng mit den Geschichten von Robin Hood verbunden ist, ist seit langem eines der berühmtesten Naturwahrzeichen Großbritanniens und zieht jedes Jahr viele Besucher an.

Experten zufolge hat die Eiche in diesem Frühjahr keine neuen Blätter bekommen, was bestätigt, dass sie nach mehreren Jahren schlechter Gesundheit endgültig erlegen war. Zu den genannten Ursachen zählen wiederkehrende Hitzewellen, Dürre und Bodenschäden durch starken Tourismus. Und trotz mehrerer Bemühungen, den Baum zu erhalten, hat sich sein Gesundheitszustand in den letzten Jahren allmählich verschlechtert.

Die Major Oak wird auf ein Alter von 1.000 bis 1.200 Jahren geschätzt und ist zu einem Symbol sowohl der britischen Geschichte als auch der Folklore geworden. Obwohl der Baum jetzt tot ist, bleibt er stehen, da er weiterhin einen bedeutenden ökologischen Wert für die Flora und Fauna des Waldes hat.